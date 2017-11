BMW nach Unfall flüchtig

Vermutlich in der Nacht auf Dienstag stieß ein bisher unbekannter Autofahrer mit seinem BMW der 3er-Serie Im Seelein in Volkach gegen einen Bauzaun. Dabei wurden zwei Felder verschoben und dahinter gelagertes Dämmmaterial beschädigt. Der Versucher kümmerte sich nicht um den angerichteten Schaden in Höhe von 1500 Euro und fuhr unerkannt davon. Aufgrund der Unfallspuren handelt es sich laut Polizeibericht bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen BMW der 3er-Serie, Baujahr 1990 bis 1998, ausgerüstet mit gelben Nebelscheinwerfern. Der Pkw müsste ferner im Frontbereich erheblich beschädigt sein. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter (09321) 1410.