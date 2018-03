BMW beschädigt – 1000 Euro Schaden

Am späten Dienstagabend hatte ein 60-jähriger Mann seinen silbernen BMW auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der August-Gauer-Straße in Kitzingen geparkt. Als er zu seinem Auto zurückkam, war laut Polizei ein bisher unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Ausparken, gegen den linken hinteren Radkasten geprallt und hatte dabei einen Schaden von 1000 Euro angerichtet. Der Verursacher hatte sich anschließend unerlaubt aus dem Staub gemacht, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.