KITZINGEN vor 1 Stunde

BMW angefahren und geflüchtet

Im Laufe des Montagnachmittags hatte eine 51-jährige Frau ihren schwarzen BMW in der Straße Am Schachen in Kitzingen geparkt. Gegen Abend stellte sie fest, dass dieser an der hinteren Stoßstange von einem unbekannten Fahrer beschädigt worden war. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ laut Polizeibericht einen Schaden in Höhe von 800 Euro.