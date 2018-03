Am Mitwochnachmittag ist es um 12.55 Uhr zwischen Birklingen und Castell zu einem Unfall gekommen. Ein Auto ist frontal gegen einen Lkw geprallt. Derzeit ist die B 286 in beide Richtungen komplett gesperrt, teilt die Polizei in einer Erstmeldung mit.

Weitere Informationen folgen.

