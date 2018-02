Azubis in nachhaltiger Mission

Zum sechsten Mal hat die IHK Würzburg-Schweinfurt die besten Projekte von Azubi-Energie-Scouts in Mainfranken ausgezeichnet. Energie-Scouts sind Auszubildende, die eine Qualifizierungsmaßnahme zum Thema Energieeffizienz absolviert und Energieeffizienzprojekte in ihren Ausbildungsbetrieben umgesetzt haben, heißt es in einer Pressemitteilung.

32 Auszubildende aus neun Unternehmen unterschiedlicher Branchen traten in diesem Jahr in Teams an und präsentierten in der IHK-Geschäftsstelle in Schweinfurt ihre Projekte vor Publikum und Fachjury. Die Bandbreite der Vorschläge war dabei groß: Die Ideen reichten vom Austausch der Grafikkarten an PCs über die Dämmung und den Austausch von Spezialtiefkühltruhen im Labor oder Abwärmerückgewinnung an Trockenräumen.

Investitionen angeregt

In seiner Begrüßung würdigte Oliver Freitag, IHK-Bereichsleiter Innovation und Umwelt, den Beitrag der Energie-Scouts zur Energiewende in ihren Unternehmen. „Die Teilnehmer des Projektes verdienen unsere Anerkennung für ihr Engagement zu Energieeffizienz und Klimaschutz in Unternehmen. Sie haben ihre Ausbildungsbetriebe kritisch inspiziert, Energieeinsparpotenziale identifiziert und in ihren Unternehmen Investitionen in Effizienzmaßnahmen angeregt.“

Von der Jury zum Gewinnerteam gekürt wurden die Energiescouts der J.E.Schum GmbH & Co. KG Würzburg/Dettelbach. Leon Bieber, Linus Klamt und Martin Traub haben sich vorgenommen, eine Photovoltaikanlage auf das Zentrallager in Dettelbach zu installieren und mit dem erneuerbaren Strom den Energieverbrauch des automatischen Hochregallagers zu verringern. Das Siegerteam fährt im Sommer zum bundesweiten Wettbewerb der Energie-Scouts nach Berlin.