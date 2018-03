Azubis in Aktion

Das deutsche Modell der dualen Berufsausbildung hat nach Darstellung der Berufsschule Kitzingen-Ochsenfurt weltweit einen guten Ruf. Sie sei bekannt für Vielfalt, breites Wissen und die Verzahnung von Theorie und Praxis. Um Interessenten und Neugierige für die verschiedenen Ausbildungsberufe zu begeistern, hatte die Berufsschule laut einem eigenen Bericht Schüler aus allgemeinbildenden Schulen eingeladen. In Kitzingen konnten sie sich von der Vielfalt beruflicher Bildung überzeugen und interessante Gespräche mit Auszubildenden und Lehrern führen.

Im Fachbereich Wirtschaft stellten die Kaufleute für Büromanagement ihren Ausbildungsberuf mit verschiedenen Präsentationen und Plakaten vor. Die Gäste konnten im Anschluss in einem Quiz ihr Wissen unter Beweis stellen und Preise gewinnen. Auch die Bankkaufleute informierten über ihren Beruf. Auszubildende der Sparkasse Mainfranken sowie der Volks- und Raiffeisenbanken Lohr und Würzburg glänzten mit einem Vortrag und standen im Anschluss für Fragen zur Verfügung.

Aus kulinarischer Sicht überzeugte der Fachbereich Gastronomie und Nahrung. Hier konnten die Besucher leckere Chicken-Wraps selbst kreieren oder Smoothies in verschiedenen Geschmacksvariationen mixen. Begrüßt wurden die Schüler von einem angehenden Konditor, der jedem eine selbst zubereitete Zuckerwatte in die Hand drückte.

Bei den „Schreinern in Aktion“ im Fachbereich Holztechnik bekamen die Schüler einen Einblick in die Vielfalt des Holzhandwerks. In Vorträgen und einer Ausstellung gab es jede Menge Informationen über die Schreinerausbildung aus erster Hand. In der Werkstatt konnten die Besucher den Schülern des Berufsgrundschuljahres bei der Herstellung klassischer Holzverbindungen über die Schultern schauen.

Dass in der Schreinerei auch computergesteuerte High-Tech-Maschinen zum Einsatz kommen, war an der CNC-Maschine live zu erleben. Hier wurden kleine Stiftehalter gefräst und gebohrt. Und wer lieber mit anpacken wollte, durfte sein Talent zum Schreiner natürlich gleich selbst testen und erleben, wie schön es ist, produktiv mit Holz zu arbeiten: Unter fachmännischer Anleitung wurden mit wenigen Handgriffen Grillzangen hergestellt.

Auch der Schulort Ochsenfurt beteiligte sich an der bayernweiten Aktion „Woche der Ausbildung“ mit Berufen aus dem Agrar- und Fahrzeugtechnikbereich. An diesem Freitag findet zudem an den Berufsfachschulen für Ernährung und Versorgung/Kinderpflege ein Infotag statt.

Nähere Informationen dazu unter www.bs-kt-och.de