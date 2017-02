Autos angefahren, Rehe überfahren

Geparkten BMW angefahren

An einem geparkten BMW blieb am Dienstag eine Autofahrerin in der Schrannenstraße in Kitzingen hängen. Dessen Besitzer konnte nicht ausfindig gemacht werden. Die Polizei hinterließ deshalb eine Nachricht an dem beschädigten Fahrzeug.

Unachtsam beim Ausparken

Ein Schaden in Höhe von 1500 Euro entstand bei einem Unfall, der sich am Dienstagmittag in der Königsberger Straße in Kitzingen ereignete. Eine Autofahrerin stieß beim Ausfahren aus einer Parklücke gegen einen hinter ihr stehenden Golf.

Zusammenstoß auf Parkplatz

Mit einem Blechschaden endete am Dienstagnachmittag der Besuch in einem Fast-Food-Restaurants in Kitzingen. Beide Fahrzeugführer wollten auf dem Parkplatz in der Repperndorfer Straße mit ihrem Autos wegfahren, wobei es bei langsamer Geschwindigkeit zu einem Zusammenstoß kam. Schaden: 2000 Euro.

Lichtmasten angefahren

In der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagnachmittag wurde in der Industriestraße in Wiesentheid ein Lichtmast angefahren. Den Spuren nach dürfte der Mast durch ein rangierendes Fahrzeug demoliert worden sein. Der entstandene Schaden beträgt rund 500 Euro.

Geparkten Honda angefahren

Im Bereich des Rathausplatzes in Dettelbach wurde am Dienstagabend ein Auto beschädigt. Ein Autofahrer blieb beim Vorbeifahren an dem geparkten Pkw hängen. Der Verursacher wollte den Besitzer ausfindig machen, was ihm jedoch nicht gelang. Daraufhin brachte er einen Zettel am Fahrzeug an und verständigte die Polizei.

Unfälle durch zwei Rehe

Zu zwei Unfällen mit Rehen kam es am Dienstag im Landkreis Kitzingen. Auf der Kreisstraße 52 von Herrnberchtheim Richtung Rodheim rannte kurz nach der Autobahnunterführung ein Reh auf die Straße und wurde von einem Auto erfasst. Schaden: 1500 Euro. – Der zweite Unfall ereignete sich am Dienstagabend zwischen Rimbach und Volkach. In einem Waldabschnitt lief ein Reh auf die Fahrbahn und wurde von dem Fahrzeug erfasst. Am Auto entstand Schaden von etwa 3000 Euro.