Autos angefahren, Biber überfahren

Zeuge beobachtet Unfallflucht

Ein geparkter Citroen wurde am Sonntagnachmittag, um 14.45 Uhr, in der Prof.-Jäcklein-Straße in Volkach von einem Mercedes angefahren, der weiterfuhr. Der Vorgang wurde von einem Zeugen beobachtet. Anhand des mitgeteilten Kennzeichens konnte der flüchtige Mercedes ermittelt werden. An dem geparkten Auto entstand ein Schaden von etwa 2500 Euro. Gegen den Mercedes-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

500 Euro Schaden an Auto verursacht

Ein Auto, das am Sonntagvormittag, in der Peuntgasse in Sulzfeld auf dem Parkplatz eines Gasthofes stand, wurde angefahren und beschädigt. Der Verursacher flüchtete, aber ein Hotelgast hatte den Vorfall beobachtet und konnte sich einen Teil des Kennzeichens merken. Anhand dieser Erkenntnisse konnte der Verursacher ermittelt werden. An dem Opel entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.

Biber wird überfahren

In Mainstockheim wurde am Montagmorgen ein Biber überfahren. An dem Auto, ein Opel Corsa, entstand Schaden in Höhe von 500 Euro.

Haustürschloss beschädigt

Wie erst jetzt bekannt wurde, brachten Unbekannte bereits am Freitagnachmittag zwischen 14.30 und 16.30 Uhr, Klebstoff in das Haustürschloss an einem Mehrfamilienhaus, Am Essbach. Der entstandene Schaden beträgt etwa 150 Euro.

Reifen an Toyota plattgestochen

Am vergangenen Wochenende wurden auf dem Pendlerparkplatz am Bahnhof in Kitzingen an einem Toyota alle vier Reifen plattgestochen. Das Auto stand von Freitag, 15 Uhr, bis Sonntag, 17 Uhr, auf dem Parkplatz. Schaden: etwa 300 Euro.

Hinweise zur Täterermittlung bei den ungeklärten Fällen erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen, Tel. (0 93 21) 14 10.