WIESENTHEID vor 25 Minuten

Autorenlesung am Steigerwald-Landschulheim

Am Donnerstag, 16. November, um 19 Uhr erzählt Jochen Till unter dem Motto „Literatur bei Wein und Kerzenschein“ im Forum des Gymnasiums in Wiesentheid von seiner Arbeit als Schriftsteller. Neben Kinder- und Jugendbüchern arbeitet Till auch als Drehbuchautor, Übersetzer und schreibt Theaterstücke. Da er nach eigener Aussage nicht lesen kann, „zumindest nicht laut und vor Leuten“, wird Jochen Till bei der Lesung von einem Schauspieler begleitet, der seine Texte vorträgt, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Eintritt ist frei.