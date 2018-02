KITZINGEN vor 1 Stunde

Autokennzeichen gestohlen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entwendete ein bisher unbekannter Täter das hintere Kennzeichen KT-DH 100 von einem Ford Fiesta, der in der Güterhallstraße in Kitzingen geparkt war. Schaden laut Polizeibericht: 50 Euro. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.