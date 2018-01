Autokennzeichen entwendet

Am Mittwochvormittag hatte ein 33-jähriger Mann seinen Ford Focus in der Breslauer Straße in Kitzingen geparkt. Als er nach einigen Stunden zu seinem Fahrzeug zurückkam, hatte ein unbekannter Täter das hintere Kennzeichen SW-ET 153 aus der Halterung montiert und entwendet. Schaden: 50 Euro. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.