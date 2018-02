EICHFELD vor 1 Stunde

Autofahrerin erfasst Reh

Zwischen Volkach und Eichfeld kreuzte am Sonntagabend ein Reh die Fahrbahn von rechts nach links. Eine 29-jährige Autofahrerin erfasste das Tier, das anschließend in den Wald davonrannte. Laut Polizeibericht entstand am Auto Schaden von etwa 3000 Euro.