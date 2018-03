WIESENTHEID vor 2 Stunden

Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Während einer Verkehrskontrolle hielt eine Polizeistreife am Sonntagnachmittag in Wiesentheid einen Autofahrer an. Bei der Kontrolle stellten die Beamten bei dem 36-jährigen Mann deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Alkotest ergab laut Polizeibericht einen Wert von 1,40 Promille. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein abgeben.