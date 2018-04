Autofahrer mit körperlichen Mängeln

Am Montagnachmittag, um 15.10 Uhr, fuhr ein Daimler-Fahrer von Mainbernheim kommend in Richtung Michelfeld. Als er auf Höhe der Einmündung zur Kreisstraße 23 fuhr, touchierte er laut Polizei mit der linken Fahrzeugseite einen Pkw, der auf der Linksabbiegespur eingeordnet war, um in Richtung Kitzingen abzubiegen. Nach dem Aufprall fuhr der Mercedes-Fahrer in Richtung Marktsteft weiter. Der andere beteiligte Autofahrer verfolgte den Verursacher, gab Licht- und Tonzeichen und konnte somit den Fahrer zum Anhalten bewegen. Während der Unfallaufnahme wurden bei dem 67-jährigen Rentner körperliche Mängel und möglicher Alkoholkonsum festgestellt, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Schaden beträgt laut Polizeibericht etwa 600 Euro.