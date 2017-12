Autofahrer blieb bei Überschlag unverletzt

Aufgrund starken Schneefalls kam am Sonntagnachmittag ein Autofahrer auf der Staatsstraße zwischen Michelau und Geusfeld von der Fahrbahn ab. Das Auto rutschte, blieb an einem Baumstumpf hängen und überschlug sich. Der 53-jährige Fahrer blieb unverletzt. Am Auto entstand laut Polizeibericht Sachschaden in Höhe von rund 7500 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden.