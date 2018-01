Autobahnpolizei zieht Gespann auf A3 aus dem Verkehr

Beamte der Technischen Kontrollgruppe haben am Montagnachmittag ein Lkw-Gespann stillgelegt. Gegen 16.15 Uhr fiel den Beamten auf der A3 ein Gespann mit britischen Kennzeichen auf. Dass das Gespann völlig verkehrsunsicher war, stellten sie dann bei der Kontrolle in der Rastanlage Haidt-Süd fest. Auf der kleinen Ladefläche des Ford Transit stand laut Polizei ein Mercedes der A-Klasse. Wie sich herausstellte, war der 3,5-Tonner damit schon um mehr als 20 Prozent überladen. Zudem war das Profil eines Reifens am Lkw abgefahren. Als sich die Polizisten den Anhänger kontrollierte, stellten sie fest, dass von den vier Rädern der Tandemachse zwei Räder fehlten und die Bremsanlage nicht funktionierte. Den 27-jährigen Fahrer erwartet nun eine Anzeige.