Autobahn wirbelt Staub auf

Der Ausbau der Autobahn wirbelt im wahrsten Sinne des Wortes einigen Staub auf in Geiselwind. Das eigene Auto zu waschen, sei derzeit dort eigentlich sinnlos, merkte Bürgermeister Ernst Nickel in der Bürgerversammlung an. Er bezweifelte in einem kurzen Bericht über den Stand zum Thema Ausbau der Fernstraße, dass der vorgesehene Zeitplan eingehalten werde. So sollte bis zum Jahr 2024 der gesamte Abschnitt von Erlangen bis zum Autobahnkreuz in Biebelried fertig gestellt sein. Doch bis auf die Strecke bei Geiselwind sei noch nicht viel passiert. Es fehlten also noch rund 75 Kilometer.

Mittlerweile bestehe für den gesamten Abschnitt, der laut Behörde eine Milliarde Euro kosten soll, zwar Baurecht. Doch was den Fortgang laut Nickel verzögere, seien gleich mehrere Gerichtsverfahren, die in dem Zusammenhang derzeit zwischen Baufirmen laufen. Bürgermeister Nickel erwähnte zudem, dass sich die Ausschreibungen für die weiteren Abschnitte bis 2019 hinausziehen. Große europäische Konsortien hätten die Unterlagen für die Arbeiten an der Strecke, die als Projekt in öffentlich-privater Partnerschaft (ÖPP) gebaut wird, angefordert.

In Geiselwind soll die Auf- und Abfahrt in Richtung Würzburg noch in diesem Jahr fertig werden. In Richtung Nürnberg werde es wohl schwierig, das noch 2017 zu schaffen, meinte der Bürgermeister. Diese werde nun gesperrt, eine Brücke in Richtung Haag werde abgerissen. Wieder für den Verkehr freigegeben wird in Kürze dagegen die Unterführung in Richtung Langenberg. Während des Winters soll der Verkehr bei Geiselwind je zweispurig in beide Richtungen laufen.