Autobahn nach Unfall gesperrt

Am Ostersonntag kam es um 21.10 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A3 in Fahrtrichtung Würzburg, kurz nach der Rastanlage Haidt. Ein voll beladener Mercedes-Sprinter war laut Polizeibericht gerade dabei, einen Lastwagen zu überholen, als der Kleintransporter plötzlich ins Schlingern geriet. Das Fahrzeug stürzte um, rutschte über die Fahrbahn und blieb schließlich auf der Fahrerseite liegen. Von der Leitstelle Würzburg wurde der Rettungsdienst und die Wiesentheider Stützpunktwehr an die Einsatzstelle alarmiert. Während der Rettungsarbeiten und der anschließenden Fahrzeugbergung kam es zu einem Rückstau, teilweise musste in Absprache mit der Autobahnpolizei die Fahrbahn für die Arbeiten auch komplett gesperrt werden. Für die Einsatzkräfte der Wiesentheider Stützpunktwehr geht eine arbeitsreiche Woche zu Ende: Acht Einsätze waren in der Karwoche abzuarbeiten.