KITZINGEN vor 59 Minuten

Auto zerkratzt

In der Nacht zum Mittwoch hatte ein 40-jähriger Mann seinen weißen Mercedes in Kitzingen in der Buchbrunner Straße geparkt. Als er am Mittwochfrüh zu seinem Fahrzeug kam, hatte ein unbekannter Täter die Fahrertüre an dem Auto mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Schaden laut Polizeibericht: 1000 Euro.