KITZINGEN vor 30 Minuten

Auto zerkratzt: 1000 Euro Schaden

(hhc) Bereits in der Zeit von Mittwoch bis Samstag letzter Woche wurde laut Polizeibericht ein schwarzer Mercedes, der in der Würzburger Straße in Kitzingen auf einem Parkplatz geparkt war, an der rechten Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der 38-jährige Geschädigte beziffert seinen Schaden auf 1000 Euro. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 1410.