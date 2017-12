Ein im Hindenburgring Nord in Kitzingen geparkter schwarzer BMW wurde in der Nacht auf Donnerstag laut Polizeibericht mit einer unbekannten weißen Substanz übergossen. Dabei entstand an dem Fahrzeug erheblicher Lackschaden. Schaden: 10 000 Euro.

Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen Tel. (0 93 21) 14 10.