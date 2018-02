NORDHEIM vor 1 Stunde

Auto rollt gegen Hoftor

Eine 55-jährige Frau hat am Donnerstagvormittag am Heumarkt in Nordheim vergessen, die Handbremse ihres geparkten Opel anzuziehen oder einen Gang einzulegen. Dadurch setzte sich ihr Wagen, nachdem sie ihn verlassen hatte, in Bewegung und rollte führerlos gegen ein Hoftor, wo das Auto zum stehen kam. Schaden laut Polizeibericht: 1200 Euro.