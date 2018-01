Auto rollt führerlos gegen geparkten Pkw

Ihr Auto hat eine 20-jährige Frau am frühen Mittwochabend in der Lindenstraße in Sulzfeld auf der abschüssigen Straße geparkt. Sie stieg aus und kurz darauf rollte das Auto laut Polizei bergabwärts und stieß gegen den geparkten Pkw eines 82-jährigen Mannes. Offensichtlich hatte die junge Frau vergessen die Handbremse anzuziehen, heißt es weiter. Der Schaden beträgt laut Polizeibericht 2000 Euro.