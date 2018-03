KITZINGEN vor 1 Stunde

Auto mit Klebstoff beschmiert

Im Laufe der vergangenen beiden Wochen hatte ein Unbekannter einen weißen VW Beetle, der in der Würzburger Straße in Kitzingen ordnungsgemäß geparkt war, mit einem unbekannten Klebstoff an mehreren Stellen beschmiert. Laut Polizeibericht entstand dabei an dem Fahrzeug ein Schaden in Höhe von 1500 Euro.