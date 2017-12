Auto mit Kleber beschmiert

Am Mittwoch, 13. Dezember, hatte ein 30-Jähriger seinen silberfarbenen BMW im Hindenburgring Nord in Kitzingen geparkt. Als er zwei Tage später zu seinem Fahrzeug kam, hatte ein bisher unbekannter Täter das Fahrzeug an der gesamten rechten Seite mit Klebstoff beschmiert. Der Geschädigte beziffert seinen Schaden laut Polizeibericht auf 3500 Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.