KITZINGEN vor 3 Stunden

Auto gerammt und geflüchtet

Vermutlich beim Ausparken blieb zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag in der Böhmerwaldstraße in Kitzingen ein bisher unbekannter Autofahrer an einem geparkten silberfarbenen BMW eines 33-jährigen Mannes hängen und richtete laut Polizeibericht Schaden von 500 Euro an. Verursacher machte sich anschließend unerlaubt aus dem Staub.