Auto gerammt: Wie ein Blitz aus heiterem Himmel

Der Auffahrunfall mit einer „enormen Wucht“ am 24. März in Dettelbach und die Folgen berühren die Beteiligten nach wie vor. Es gab zwei Verletzte, hohen Schaden und es war Alkohol im Spiel, über zwei Promille. Eine 37-Jährige ist jetzt dafür verurteilt worden, zu einer Geldstrafe von 3350 Euro (130 Tagessätze zu 25 Euro). Der Führerschein ist weg.

Noch nicht vergessen

Zehn Monate nach dem Unfall kochen die Emotionen hoch. Wie im Gerichtssaal, als sich die 37-jährige Fahrerin des Unfallwagens bei der 57-Jährigen entschuldigte, die sie mit ihrem Auto „wie ein Blitz aus heiterem Himmel“ gerammt und verletzt hatte. „Es tut mir so leid“, sagte sie der Frau unter Tränen. Auch die 57-Jährige, die noch unter Angstanfällen leidet und ihre Hilflosigkeit in der Situation nicht vergessen kann, rang nach Fassung und sagte: „Ich habe ihnen vergeben.“ Sie fügte hinzu: „Der liebe Gott richtet über uns alle.“

Zunächst war erst einmal die weltliche Instanz am Zug. Im Amtsgericht ging es um das, was sich am 24. März bei Dettelbach ereignet hatte und um die Frage, wie es dazu kommen konnte.

Aufgefahren

Der Unfallhergang stand im Polizeibericht: Danach war eine Toyota-Fahrerin gegen 14.45 Uhr von Dettelbach in Richtung Schwarzenau unterwegs. Als sie nach rechts in das Industriegebiet abbog, erkannte das eine VW-Fahrerin zu spät und fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf den Toyota auf. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Toyota und blieb auf dem Dach liegen. An dem VW klappte die Motorhaube auf und die Fahrerin fuhr frontal in die Seite eines Betonmischers, der in der Einfahrt stand.

Schwer alkoholisiert

Soweit der Unfallhergang. Als die Polizei das meldete, stand nicht fest, dass die Verursacherin mit über zwei Promille unterwegs war. Genau das aber brachte ihr jetzt das Verfahren wegen fahrlässiger Straßenverkehrsgefährdung und Körperverletzung ein.

Keine Erinnerung

Im Gericht erklärte die Frau, sie könne sich nicht mehr an den Unfall erinnern. Dennoch räume sie alles ein: „Es wird schon so gewesen sein.“ Dass sie getrunken hatte, belegen Gutachten. Das Warum blieb unklar. Klar war, dass die Frau psychische Probleme hat, unter Depressionen leidet. Vier Wochen vor dem Unfall hatte sie einen Suizidversuch in ihrer Wohnung unternommen. Die Frage stand im Raum, ob der ungebremste und massive Aufprall ein Versuch war, aus dem Leben zu scheiden. Den Vorwurf wies die 37-Jährige weit von sich. „Ich würde nie das Leben anderer riskieren“, sagte sie.

Offene Fragen

Die Frage, warum sie sich betrunken ans Steuer gesetzt hatte, blieb am Ende offen. Ein ins Spiel gebrachtes Gutachten, das die Frage der Schuldfähigkeit hätte klären können, wurde verworfen. Damit ging das Gericht von Schulfähigkeit aus. In seinem Urteil berücksichtigte Richter Peter Weiß die schwierige Lebenssituation der Frau ebenso wie ihre „glaubhafte Entschuldigung“, aber auch eine einschlägige Vorstrafe. Das Ergebnis waren die 130 Tagessätze und die Sperre für den Führerschein. Ob die Frau den jemals wiedersieht, hängt von der Medizinisch psychologischen Untersuchung (MPU) ab und davon, ob sie ihr Alkoholproblem in den Griff bekommt.