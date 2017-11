Auto gegen Wildsau: Tier tot

(gina) Einem Kitzinger ist am Dienstagabend an der Autobahnausfahrt Kitzingen ein Wildschwein ins Gehege gekommen. Gerade als der Mann von der Autobahn fuhr, lief vor ihm eine Wildsau vors Auto, berichtet die Polizei. Das Tier wurde bei dem Aufprall getötet. Schaden am Auto: etwa 3500 Euro.