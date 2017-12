Auto der Kripo beschädigt

Einen BMW beschädigte ein Autofahrer und flüchtete. Das Auto, das er streifte, ist ein Dienstfahrzeug der Kripo.

Wie die Polizei in ihrem Pressebericht mitteilt, parkte am Freitagmittag ein 55-Jähriger mit seinem Auto in Kitzingen am Klettenberg rückwärts aus und fuhr dabei gegen die Beifahrertür eines geparkten BMW. Anschließend setzte der Autofahrer seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Aufgrund von Zeugeaussagen konnte der Unfallverursacher aber ermittelt werden. Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Bei dem geparkten BMW handelt es sich um ein Dienstfahrzeug der Kriminalpolizei Würzburg. Der Schaden an dem BMW beläuft sich auf rund 2000 Euro.