Auto angefahren und geflüchtet

Eine 25-jährige Frau hatte am Montagvormittag ihren blauen VW Golf in der Bismarckstraße in Kitzingen auf dem Parkplatz einer Arztpraxis geparkt. Als sie eine Stunde später zu ihrem Fahrzeug zurückkam, war ein bisher unbekannter Fahrzeugführer gegen die linke Fahrzeugseite des VW gestoßen und hatte dabei die gesamte linke Seite beschädigt. Der Verursacher machte sich laut Polizeibericht anschließend unerlaubt aus dem Staub, ohne seine Personalien hinterlassen zu haben. Schaden: 2000 Euro. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen unterTel. (0 93 21) 14 10.