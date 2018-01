NENZENHEIM vor 1 Stunde

Auto angefahren und geflüchtet

Zwischen Mittwoch und Sonntag hatte ein 57-jähriger Autofahrer seinen schwarzen Dacia Sondero in der Oberen Bergstraße in Nenzenheim am rechten Fahrbahnrand geparkt. Als er am Sonntagnachmittag zu seinem Fahrzeug zurückkam, war ein unbekannter Autofahrer gegen die linke Fahrzeugseite geprallt und hatte einen Schaden von 1200 Euro angerichtet.