KITZINGEN vor 1 Stunde

Auto angefahren und davongemacht

Am Sonntagnachmittag hatte ein 23-jähriger Autofahrer seinen silberfarbenen VW Passat in Kitzingen auf dem Schotterparkplatz am Bahnhof geparkt. Als er am späten Nachmittag zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er laut Polizeibericht fest, dass ein unbekannter Autofahrer gegen die Beifahrerseite gestoßen war und dabei einen Schaden von 5000 Euro angerichtet hatte. Der Verursacher machte sich anschließend unerlaubt aus dem Staub.