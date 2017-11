Ausweichmanöver: Gegen die Leitplanke

Am Sonntagmorgen fuhr eine 30-jährige Frau mit ihrem Taxi die Staatsstraße 2271 von Hörblach in Richtung Kitzingen. Kurz vor der Einmündung nach Albertshofen kam auf ihrer Fahrspur ein Fahrzeug entgegen. Erschrocken reagierte die Taxifahrerin und wich selbst auf die Gegenfahrbahn aus, so die Polizei. Anschließend steuerte sie wieder auf ihre Fahrspur zurück.

Offensichtlich wurde der Entgegenkommende durch dieses Ausweichmanöver aufmerksam und fuhr wieder auf seine Spur zurück. Ein Zusammenstoß konnte im letzten Moment vermieden werden, allerdings geriet das Taxi rechts von der Straße ab und streifte zwei Leitplankenfelder. Dadurch wurde der Ford erheblich beschädigt. Das in Richtung Hörblach fahrende Fahrzeug blieb unerkannt und fuhr weiter. Schaden: rund 10 000 Euro.