Ausstellung: Luther und die Zeugnisse evangelischen Lebens

Großen Anklang findet die Ausstellung „Freiheit im Glauben – Reformation und Zeugnisse evangelischen Lebens“ im Museum Segeum in Segnitz. Die Sonderausstellung, die im Januar die Segnitzer Museumssaison eröffnete, ist noch bis zum 18. März jeweils sonntags von 14 bis 17 Uhr zu sehen.

Reformation und Gegenreformation brachten viele Menschen in Entscheidungs- und Gewissensnot, die Konfession zu wechseln, das bisherige Leben zu ändern oder sich den örtlichen Gegebenheiten anzupassen. Im damals noch katholischen Segnitz sorgte die aus katholischer Sicht gewaltsame Einsetzung eines evangelischen Pfarrers im Jahr 1601 durch den Markgrafen von Ansbach für große und nachhaltige Aufregung. Die katholischen Dorfherren Zobel von Giebelstadt und das Stift Haug in Würzburg sahen sich nämlich, obwohl die Segnitzer bereits in der Mehrzahl Protestanten waren, in ihrem verbrieften Recht zur Pfarrerbestellung übergangen.

Segnitz zwischen zwei Dorfherren

Die lutherische Lehre musste sich dort Jahrhunderte lang zwischen zwei verschieden-konfessionellen Dorfherren behaupten. Die Segnitzer Reformationsgeschichte dient deshalb auch als Einstieg in die Ausstellung: Sie zeigt beispielhaft den schwierigen Weg, die Freiheit im Glauben zu erlangen und zu erhalten. Die Ausstellung zeichnet im Anschluss an die Segnitzer Reformation anhand zahlreicher Exponate religiöser Volkskultur die Sitten und Gebräuche des evangelischen Lebens nach. Dabei werden die verschiedenen kirchlichen Lebensabschnitte von der Taufe über die Konfirmation, die Hochzeit, das Abendmahl und den Tod behandelt.

Zahlreiche historische Bibeln, Gesangbücher, Bilder, Abendmahlsgeräte und Gegenstände des evangelischen Alltags füllen die Vitrinen und Stellwände. Behandelt werden zudem die Themen Advent und Weihnachten, die besonders von Luther hochgehalten wurden. Zur Sprache kommt auch der Pietismus, eine seit dem 18. Jahrhundert bestehende Frömmigkeitsbewegung im deutschen Protestantismus, die durch den einstigen „Segnitzer Kreis“ eng mit Segnitz verbunden war.