Aussichtsplattform beschmiert

Vermutlich im Verlauf des letzten Wochenendes haben bisher unbekannte Täter in Nordheim die Aussichtsplattform am Kreuzberg in Richtung Hallburg beschmiert. Laut Polizeibericht sei sowohl die Plattform selbst als auch die dazugehörende Unterstellhütte großflächig mit Farbe und verschiedenen Motiven verunstaltet worden. Der Geschädigte beziffert den Schaden auf 1500 Euro.

Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.