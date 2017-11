500 Jahre war es am 31. Oktober 2017 her, dass Martin Luther seine 95 Thesen gegen den Ablass an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg nagelte. Ein Ereignis, das Weltgeschichte schrieb und im Jubiläumsjahr auch in der Rüdenhäuser Pfarrkirche „St. Peter und Paul“ mit einem großen Gedenkgottesdienst gefeiert wurde, wie es in einer Mitteilung heißt.

Die vier Pfarrer, die der lutherischen Pfarrei Rüdenhausen-Wiesentheid angehören: Martin Fromm, Dr. Johannes Halkenhäuser, Martin Oeters und Ernst-Ludwig Werner, dazu Prädikant Friedrich Graf zu Solms-Laubach und Lektor Dieter Grade zelebrierten den Gottesdienst gemeinsam. Eine besondere Freude war es, dass auch der römisch-katholische Dekan Peter Göttke am Gottesdienst mitwirkte, wodurch die herzliche ökumenische Verbundenheit der Pfarreien zum Ausdruck kam, wie die Pfarrei mitteilt.

Die musikalische Gestaltung durch den Posaunenchor Rüdenhausen, die Kantorei Gnadenkirche und die Organistin Rachel Fromm unterstrich die Bedeutung des Tages und zugleich die herausragende Rolle der Kirchenmusik für die Reformation. Die Rüdenhäuser Vereine nahmen mit Fahnenabordnungen am Gottesdienst teil.

Pfarrer Fromm begrüßte im Gottesdienst den Fürsten zu Castell-Rüdenhausen, dessen Familie die Reformation in der Grafschaft ab 1546 schrittweise eingeführt und die lutherische Ortsgemeinde stets sehr gefördert hat. Die Teilnahme der Gemeinderäte aus Rüdenhausen und Wiesentheid mache deutlich, dass die Pfarrei auch heute große Bedeutung für das öffentliche Leben der Kommunen habe. Im Reformationsjubiläumsjahr, so Pfarrer Fromm in seiner Predigt, haben zahlreiche Gruppen Thesen zu Gegenwartsfragen verfasst. Man könnte fast die Bilanz des Jubiläumsjahr ziehen: „Außer Thesen – nichts gewesen!“ Aber gerade diese vielen Thesen, so Pfarrer Fromm, ließen es umso wichtiger erscheinen, sich mit den Thesen Luthers zu befassen.

Fromm rief mit Blick auf die Zukunft der Kirche dazu auf, endlich mit dem Ernst zu machen, was Luther hatte erreichen wollen und wozu es in 500 Jahren nicht gekommen sei: „Ohne vorgefertigte Antworten, ohne Angst vor Machtverlust, ohne Hintergedanken und überzogene Erwartungen, allein aus Liebe zur Wahrheit nach dem Willen Gottes zu fragen!

Nach dem Gottesdienst lud die Kirchengemeinde Rüdenhausen die Gottesdienstteilnehmer zu einem Jubiläums-Umtrunk vor der Kirche ein, heißt es abschließend in der Pressemitteilung.