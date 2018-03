KLEINLANGHEIM vor 1 Stunde

Außenspiegel beschädigt

An der Engstelle in der Hauptstraße in Kleinlangheim kam es am Dienstagnachmittag im Begegnungsverkehr zur Berührung zweier Fahrzeuge. Ein 25-jähriger Lkw-Fahrer blieb am linken Außenspiegel eines Pkw hängen und beschädigte diesen. Schaden laut Polizeibericht: 150 Euro.