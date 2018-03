KITZINGEN vor 59 Minuten

Außenspiegel abgefahren

An einem in der August-Gauer-Straße in Kitzingen geparkten schwarzen VW Tiguan wurde in der Nacht zum Mittwoch der linke Außenspiegel von einem unbekannten Fahrzeugführer abgefahren. Der 56-jährige Geschädigte beziffert seinen Schaden laut Polizeibericht auf 300 Euro.