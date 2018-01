MAINSTOCKHEIM vor 3 Stunden

Außenspiegel abgefahren

Ein unbekannter Autofahrer blieb in der Bergstraße in Mainstockheim am Donnerstagnachmittag am geparkten VW Golf einer 35-jährigen Frau hängen und beschädigte den linken Außenspiegel, heißt es im Polizeibericht. Der Verursacher machte sich davon und hinterließ einen Schaden von 300 Euro.