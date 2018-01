Außenspiegel abgefahren

Eine bisher unbekannte junge Frau fuhr am Dienstagmittag in der Goethestraße in Kitzingen. Dabei streifte sie laut Polizeibericht mit dem rechten Außenspiegel ihres schwarzen VW den Spiegel eines geparkten grünen VW Polo. Anschließend fuhr sie weiter und kümmerte sich nicht um den Schaden von 150 Euro.