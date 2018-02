Außenspiegel abgefahren und geflüchtet

In der Jahnstraße in Rüdenhausen blieb am späten Donnerstagnachmittag ein unbekannter Fahrer mit seinem Lkw am linken Außenspiegel eines blauen Opel Corsa einer 47-jährigen Frau hängen und beschädigte diesen. Der Verursacher setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort und hinterließ einen Schaden von 200 Euro. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter (09321) 1410.

Als ein 44-jähriger Autofahrer am Donnerstagnachmittag in der Königsberger Straße in Kitzingen rückwärts aus einer Parkbucht ausfahren wollte, stieß er mit dem Audi einer 60-jährigen Frau zusammen, die gleichzeitig ausgeparkt hatte. Schaden laut Polizeibericht: 4500 Euro.