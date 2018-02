KITZINGEN vor 1 Stunde

Außenspiegel abgefahren und geflüchtet

Am Mittwochvormittag fuhr ein weißer Mercedes Sprinter auf der Kaltensondheimer Straße in Kitzingen. Dabei blieb der Fahrer laut Polizeibericht mit dem rechten Außenspiegel seines Kleintransporters an dem geparkten VW eines 37-jährigen Mannes hängen und zerstörte den linken Außenspiegel. Der Unfallfahrer fuhr ohne anzuhalten davon und kümmerte sich nicht um den angerichteten Schaden in Höhe von 200 Euro. Eine Zeugin, die den Unfall beobachtet hatte, notierte sich das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeuges und verständigte die Polizei.