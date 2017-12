Außenspiegel abgefahren und geflüchtet

Nur für einen kurzen Moment hatte eine Frau am Montagvormittag ihren schwarzen VW Polo in der Schönbornstraße in Wiesentheid am Fahrbahnrand abgestellt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam, war ein unbekannter Fahrzeugführer am linken Außenspiegel ihres Polos hängengeblieben und hatte diesen beschädigt. Der Verursacher fuhr ohne anzuhalten weiter und hinterließ laut Polizeibericht einen Schaden von 500 Euro. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.