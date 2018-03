GEISELWIND-LANGENBERG vor 1 Stunde

Außenleuchte beschädigt

Wie erst jetzt bekannt wurde, wurde in der Nacht von Mittwoch, 28. Februar, auf Donnerstag, 1. März, vermutlich nach 1 Uhr, von unbekannten Tätern die Außenleuchte an einer Garage abgerissen. Während dieser Zeit fielen zwei Männer auf, die durch Langenberg liefen und eventuell als Täter in Frage kommen können, so die Polizei in ihrem Pressebericht. Der Schaden beläuft sich auf 150 Euro.