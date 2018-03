Ausgezeichnetes Zelten

Der Campingplatz Ankergrund in Volkach ist mit dem Camping.info Award 2018 ausgezeichnet worden. Die Freizeiteinrichtung am Volkacher Mainufer von Tanja und Alfred Herlitz gehört damit zu den besten 100 Campingplätzen Europas. Familie Herlitz und ihr Campingplatz mit 110 Touristen- und 60 Dauerstellplätzen erhielten die Auszeichnung nach 2015, 2016 und 2017 bereits zum vierten Mal in Folge. Über 140 000 Bewertungen von 65 000 Gästen waren bei dem Online-Campingführer eingegangen, um Europas Spitzenplätze zu küren. Bei dem Publikumspreis entscheidet keine Jury.

Vielmehr bringen die Camper selbst ihre Erfahrungen bei der Bewertung ein. Der Camping.info Award zählt zu den begehrtesten Auszeichnungen der Branche. Auf www.camping.info wurde im Vorjahr mehr als 14 Millionen Mal nach Campingplätzen gesucht. Die Plattform ist damit eine der meist besuchten Camping-Seiten Europas. (fp)