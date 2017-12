Ausgezeichnetes Federvieh bei der Bezirksgeflügelschau

Fast 1500 Prachtexemplare von Tauben, Hühnern, Enten und Gänsen wurden am vergangenen Wochenende in der Ausstellungshalle des Großlangheimer Kleintierzuchtvereins präsentiert. Bei der 63. Bezirksgeflügelschau und 35. Bezirksjugendschau des Bezirksverbandes Unterfranken im Verband bayrischer Rassegeflügelzüchter, die seit 2011 immer in Großlangheim stattfindet, wurde nicht nur die Vielfalt des Rassegeflügels sichtbar, sondern auch die Arbeit, die nötig ist, um solche Tiere auszustellen. Verbunden mit der Bezirksschau waren auch die Kreisgeflügelschau und -Jugendschau des Kreisverbands Würzburg-Kitzingen-Main-Spessart.

Zucht bedeutet Verantwortung

Landrätin Tamara Bischof zeigte sich als Schirmherrin der Schau begeistert von der Tiervielfalt und auch vom Großlangheimer Kleintierzuchtverein: „Das ist großartig, was dieser Verein leistet und ohne die Großlangheimer würde auf Bezirksebene etwas fehlen.“ Die Schirmherrin lobte auch den guten Zusammenhalt der Zuchtvereine und den Einsatz für die Jugendarbeit: „Es ist gut, wenn sich die jüngere Generation für dieses Hobby begeistert, weil es auch wichtig für die soziale Komponente ist.“

Sie bedauerte, dass heutzutage viele junge Menschen keine Kenntnisse in Zucht und Pflege von Tieren hätten, da damit auch Verantwortung verbunden sei. Die Landrätin erinnerte daran, dass sie auch auf einem Bauernhof und mit Tieren aufwuchs „und ich weiß, was hinter der Tierhaltung steckt“.

Sehr zeitaufwendiges Hobby

Willi Habermann, Vorsitzender des Großlangheimer Kleintierzuchtvereins, äußerte sich zufrieden mit dem Niveau der ausgestellten Tiere und würdigte die Arbeit der Preisrichter: „Sie machen sich die Beurteilung der Tiere nicht leicht.“ Er dankte allen, die eine solch große Schau ermöglichen: „Von den Ausstellern bis hin zu vielen fleißigen Helfern, denn ohne eine schlagkräftige Mannschaft ist das nicht zu bewältigen“. Stellvertretend für alle Beteiligten nannte er Ausstellungsleiterin Kerstin Habermann.

Kreisvorsitzender Björn Lanitzki und Bezirksjugendleiter Erwin Ebert hoben die „vorzügliche Organisation der Schau“ durch den Großlangheimer Verein hervor und zollten den Jungzüchtern großen Respekt. Bezirksvorsitzende Michaela Huber sprach von einem harmonischen Wettbewerb und davon, „dass die Bezirksschau schon etwas Besonderes ist, da die Rassegeflügelzucht ein sehr zeitaufwendiges Hobby ist“.

Weihnachtsmann verteilte Preise

Kreisjugendleiter Matthias Ehehalt verteilte als Weihnachtsmann Geschenke an Führungskräfte und Preisträger. Championatsteller für Tiere mit „vorzüglicher“ Bewertung erhielten Konrad Kolb (Overberger Enten blau-bronze), Günter Mey (Araucana-Hühner schwarz), Willi Habermann (Zwerg-Wyandotten gold-weiß gesäumt) und Arthur Scholz (Taube Coburger Lerche silber). Bei der Jugend bekamen den Teller Maximilian Kraus (Taube Schlesischer Kröpfer), Lukas Streit (Zwerghuhn Indischer Zwergkämpfer fasanenbraun) und Maximilian Mantel (Cemani-Huhn schwarz).