Ausgelaufenes Öl hält die Wehr auf Trab

Sechs Einsätze und zwei Verkehrsregelungen lautet die Bilanz für 2016 bei der Feuerwehr (FW) Hörblach. Bei Verkehrsunfällen ausgelaufenes Motoröl und Diesel waren die Hauptursachen für die Alarmierung der Einsatzkräfte. Am Donnerstagabend zog die Wehr in ihrer Jahreshauptversammlung ein positives Fazit ihrer Arbeit.

Die Kameraden leisteten 750 Stunden Dienst am Nächsten, im Verein wurden weitere 730 Stunden erbracht. Für Kommandant Michael Ort sind Aus- und Weiterbildung ein wichtiges Thema. So wurden im vergangenen Jahr acht Gruppenübungen und vier Übungen mit anderen Wehren des Marktes Schwarzach und der Feuerwehr Großlangheim durchgeführt.

Die 28 Aktiven, darunter sieben Frauen, nahmen an zwei Schulungen teil. Themen waren die Einführung im Digitalfunk und die UVV-Schulung. Die vier Atemschutzgeräteträger nahmen an der Atemschutzschulung in Stadtschwarzach sowie am jährlichen Streckendurchgang in Würzburg teil. Christian Zinnheimer will heuer die Atemschutzausbildung absolvieren.

Kommandant Ort gratulierte André Falkenstein, Tobias Götz und Andreas Schneider zum bestandenen neuen FW-Führerschein, der das Lenken von Einsatzfahrzeugen bis 7,49 Tonnen bei Übungen und Einsätzen ermöglicht. Reibungslos funktionierte die Materialbeschaffung. Ort dankte Bürgermeister Volker Schmitt und den Gemeinderäten für die Unterstützung. „Der Markt Schwarzach hat immer ein offenes Ohr für die Belange ihrer Feuerwehren“, so der Kommandant.

Stellvertretender Landrat Paul Streng und Kreisbrandinspektor Michael Krieger zeichneten Robert Falkenstein und Willi Kleinhans für 40 Jahre aktive Dienstzeit mit dem Ehrenzeichen in Gold des Freistaats Bayern aus. „Gut, dass es kleine Wehren gibt“, hob Streng die Bedeutung der Einsatzkräfte in den Dörfern hervor. In Hörblach sei die Wehr „der Motor in der Ortschaft, der die Menschen zusammenschweißt“.

„In Hörblach ist die Wehr der Motor, der die Menschen zusammenschweißt.“

Nach 43 Jahren wurde Alois Kleinhans auf eigenen Wunsch aus dem aktiven Dienst verabschiedet. Er war 27 Jahre Gruppenführer im Einsatz. Eifrig bei der Sache ist der Nachwuchs. Die drei Mitglieder der Jugendwehr absolvierten 20 Übungen. Zehn Mädchen und Jungen sind bei der Kinderwehr.

Der Feuerwehr-Vereinsvorsitzender Thomas Grimmer erinnerte in seinem Rückblick unter anderem an das Kesselfleischessen, die Säuberungsaktion im Feuerwehrhaus, die Dorfmeisterschaft im Preisschafkopf (Sieger Willi Kleinhans) und an den Wandertag, der die Kameraden nach Großlangheim führte. Bereits angelaufen sind laut Grimmer die Vorbereitungen für den 140. Geburtstag der Wehr 2018.