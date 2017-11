KITZINGEN vor 31 Minuten

Ausbau der Kinderbetreuung in Bayern

Der Freistaat Bayern startet ein Investitionsprogramm zur Schaffung neuer Kitaplätze. Die Gemeinden erhalten aus Mitteln des Bundes einen Aufschlag von bis zu 35 Prozent auf die reguläre Förderung. Jetzt profitiert davon der Landkreis Kitzingen, wie es in einer Pressemitteilung des Ministeriums heißt: „Ich freue mich sehr, dass in der Kindertageseinrichtung Sonnenschein in Kitzingen 25 neue Betreuungsplätze für Kinder von der Geburt bis zum Schuleintritt entstehen. Der Freistaat unterstützt die Kommune dabei mit einer Förderung in Höhe von insgesamt 651 000 Euro“, so Bayerns Familienministerin Emilia Müller.