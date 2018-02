Aus der Schule wird ein Gemeinschaftshaus

Für die Sitzung des Marktgemeinderates Willanzheim in Hüttenheim hatte Bürgermeisterin Ingrid Reifenscheid-Eckert eine umfangreiche Tagesordnung zusammengestellt. Zunächst wurde über das Gebäude der Verbandsschule Hüttenheim diskutiert, das zu einem Dorfgemeinschaftshaus mit Kindergarten, Gemeindearchiv und Mehrzweckraum umgebaut werden soll.

Fehler bei der Vergabe vermeiden

Über die möglichen Vergabemöglichkeiten schon bei der Planung berichtete Michael Hetterich von der bayerischen Architektenkammer. Wie die Bürgermeisterin zunächst ausführte, will sich die Ratsrunde über verschiedene Möglichkeiten informieren, um bei der Vergabe von Planungsaufträgen nicht unnötige Kosten zu verursachen oder Fördermöglichkeiten zu verpassen.

Hetterich führte aus, dass die neue Vergabeverordnung (VgV) einen Schwellenwert von 221 000 Euro für Architektenaufträge festschreibe. Entstehen Planungskosten oberhalb des Schwellenwertes, müsse nach bestehendem Muster ausgeschrieben werden. Für darunterliegende Kosten gelte die Unterschwellenwertvergabeverordnung. Ziel des Gesetzgebers sei es, auch kleinere, mittelständische Planungsbüros zu beteiligen und damit zu fördern. In Abstimmung mit dem Marktgemeinderat will die Bürgermeisterin versuchen, im unterschwelligen Bereich zu bleiben. Hetterich empfahl einen Architektenwettbewerb, da sich daraus eine größere Anzahl an Lösungsansätzen ergebe.

Einnahmen steigen, Ausgaben bleiben stabil

Ebenfalls auf der Tagesordnung stand die Vorberatung des Gemeindehaushalts 2018. Kämmerer Günther Schell hatte eine Aufstellung der zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2018 im Gepäck. Seinen Berechnungen zufolge werden die Einnahmen aus Steuern, Beteiligungen und Zuweisungen über den Zahlen des Vorjahres liegen. In ähnlichem Rahmen sollen sich die festen Ausgaben bewegen.

Allerdings werden die Sanierung der Grundschule Willanzheim und der Umbau der Grundschule Hüttenheim eine deutliche Belastung der Kasse darstellen. Die Hauptlast der Schule in Willanzheim soll in den Jahren 2018/19 entstehen, beim Gebäude in Hüttenheim in den Jahren 2020/21. In den Folgejahren ergeben sich aus den erforderlichen Kreditaufnahmen umfangreiche Tilgungsleistungen.

Die Bürgermeisterin wollte indes nicht ausschließen, dass die Einrichtung des neuen Kindergartens in Hüttenheim auch ohne Kreditaufnahme gestemmt werden kann. Der fertige Haushalt 2018 soll in der kommenden Marktgemeinderatssitzung vorgestellt und verabschiedet werden.

Glasfaserkabel für die Schule?

Ein weiteres Thema am Ratstisch war der Innenausbau der Schule Willanzheim, der kürzlich begonnen hat. Derzeit wird er aber von der Witterung behindert. Da es bezüglich der Ausstattung mit Glasfaserkabel noch keine Richtlinien gibt, werden zunächst Leerrohre verlegt, um Glasfaserkabel später problemlos einziehen zu können. Die Klempnerarbeiten für die Schule wurden zum Gebotspreis von 48 494 Euro an das Unternehmen Seiler aus Bad Windsheim vergeben. Der Schätzbetrag wurde um rund 15 000 Euro unterboten. Die Arbeiten am Aufzug im Schulhaus wird vom Unternehmen Schmitt und Sohn zum Gebotspreis von 42 363 Euro ausgeführt.

Zusätzlich werden die Außenfenster am Schulhaus Hüttenheim in Aluminium fassadenbündig ausgeführt. Ergänzend beschloss die Ratsrunde nun, dass die Innenfenster in hellem Holz ausgeführt werden. Zwei leer stehende Garagen auf dem Schulhof können wegen der engen Bauweise nicht genutzt werden. Sie sollen abgebrochen werden.