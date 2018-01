Aus dem Gericht: Nach dem Rockkonzert kam der Sekundenschlaf

Der gefürchtete Sekundenschlaf hat einen 19-Jährigen in seinem Auto auf der Autobahn überrascht. Er landete mit seinem Opel zunächst in der Leitplanke und dann vor Gericht. Wegen fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs wurde er jetzt vom Jugendgericht in Kitzingen zu einer Geldstrafe verurteilt.

Sich selbst überschätzt

30 Tagessätze zu 20 Euro muss der Auszubildende zahlen, weil er sich in der Julinacht selbst überschätzt hat. Die 600 Euro sind aber nicht alles. Sein Auto im Wert von gut 1000 Euro hat nur noch Schrottwert. Der Schaden an der Leitplanke kommt auf 1200 Euro. Dazu kommen die Kosten des Verfahrens – es war eine teure Rückfahrt von einem Rockkonzert.

Dort war der junge Mann mit zwei Kumpels. Nach dem Konzert machten sich die drei kurz nach Mitternacht auf den Heimweg. Nach etwa einer Stunde war der Corsa auf der Autobahn in Richtung Schweinfurt unterwegs. Die beiden Kumpels waren eingenickt und dann passierte es: Dem jungem Mann fielen die Augen zu. Der gefürchtete Sekundenschlaf hatte zugeschlagen.

Totalschaden

Der Corsa kam nach rechts auf die Standspur und berührte dann die Außenleitplanke. Die Folge: Totalschaden am Auto, eine verbeulte Leitplanke, aber immerhin: verletzt wurde niemand.

„Ich habe mich an dem Abend komplett überschätzt“, sagte der 19-Jährige vor Gericht zu den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft. Er hätte die Übermüdung erkennen und eine Pause einlegen müssen, wurde ihm vorgehalten. Der Mann, der den Führerschein gerade ein halbes Jahr hatte, räumte alles ein: „Stimmt so“, sagte er. Das umfassende Geständnis kam ihm zugute. 30 Tagssätze zu 20 Euro standen im Urteil von Richter Wolfgang Hülle. Auch weil der junge Mann seit dem Unfall mit dem Rad unterwegs ist und kein Auto mehr hat, verzichtete Hülle auf ein Fahrverbot oder den Entzug des Führerscheins, was in solchen Fällen immer ein Thema ist. „Die Geldstrafe und die Kostenfolgen sind das richtige Maß“, so Hülle.